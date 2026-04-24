Niederbronn-les-Bains

Fête du 8 mai

39 rue de la Chapelle Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’association Les Amis de Notre Dame du Wasenberg organise la fête du 8 mai à la chapelle du Wasenberg, avec une messe suivie d’une restauration conviviale, le tout dans une ambiance musicale. Sur inscription avant le 02/05/2026.

L’association Les Amis de Notre Dame du Wasenberg vous invite à sa traditionnelle fête du 8 mai, qui se tiendra à la chapelle du Wasenberg. La journée débutera à 10h30 avec une messe célébrée à la mémoire des membres défunts de l’association. À partir de 11h30, une buvette et une restauration seront proposées sur place, avec au menu une paëlla ou émincé alsacien avec spätzle, disponible sur place ou à emporter, ainsi qu’un stand de pâtisseries. L’ambiance sera conviviale et musicale tout au long de l’après-midi. Les bénéfices de la journée permettront de financer des travaux de préservation de la chapelle, notamment le ravalement des façades et la rénovation du parvis. Venez nombreux soutenir ce patrimoine local dans un cadre chaleureux et convivial ! .

39 rue de la Chapelle Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 60 97 50 ndwasenberg@laregie.fr

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English :

The association Les Amis de Notre Dame du Wasenberg organizes the May 8th feast at the Wasenberg chapel, with a mass followed by a convivial meal, all in a musical atmosphere. Please register before 02/05/2026.

L’événement Fête du 8 mai Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte