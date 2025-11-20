Fête du Beaujolais Auxonne Esplanade de l’Empire Auxonne
Fête du Beaujolais Auxonne Esplanade de l’Empire Auxonne jeudi 20 novembre 2025.
Fête du Beaujolais Auxonne
Esplanade de l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 22:30:00
Date(s) :
2025-11-20
L’ UCIAA vous donne rdv le jeudi 20 novembre a partir de 18h sur l’ esplanade de la salle l’ Empire pour fêter l ‘arrivée du Beaujolais Nouveau L’ occasion de venir partager un moment convivial a la sortie du bureau, avec vos amies ou en famille . Des assiettes apéro seront disponible sur place. OUVERT A TOUS ! VENEZ NOMBREUX ( boire un canon c est sauver un vigneron ) .
Esplanade de l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté uciaa21@gmail.com
English : Fête du Beaujolais Auxonne
German : Fête du Beaujolais Auxonne
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du Beaujolais Auxonne Auxonne a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Cap Val de Saône