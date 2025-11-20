Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du Beaujolais Auxonne Esplanade de l’Empire Auxonne

Esplanade de l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – –

Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 22:30:00

2025-11-20

L’ UCIAA vous donne rdv le jeudi 20 novembre a partir de 18h sur l’ esplanade de la salle l’ Empire pour fêter l ‘arrivée du Beaujolais Nouveau L’ occasion de venir partager un moment convivial a la sortie du bureau, avec vos amies ou en famille . Des assiettes apéro seront disponible sur place. OUVERT A TOUS ! VENEZ NOMBREUX ( boire un canon c est sauver un vigneron )   .

Esplanade de l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   uciaa21@gmail.com

