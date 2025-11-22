FÊTE DU BEAUJOLAIS La Salvetat-sur-Agout
FÊTE DU BEAUJOLAIS La Salvetat-sur-Agout samedi 22 novembre 2025.
Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Soirée Beaujolais mais pas que !
Avec dégustation de produits du Terroir
Dégustation de vin, apéritif dinatoire marrons grillés
Soirée animée par DJ
En parallèle dégustations de Soupe et de Madeleine Salvetoise suite au concours de la soirée… .
Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 50 36 42 76 granierjacqueline@orange.fr
English :
Not just a Beaujolais evening!
With tasting of local products
Wine tasting, aperitif, roasted chestnuts
DJ entertainment
German :
Beaujolais-Abend, aber nicht nur!
Mit Verkostung von Produkten aus der Region
Weinprobe, Aperitif mit Abendessen geröstete Kastanien
Abendunterhaltung durch DJ
Italiano :
Non solo una serata dedicata al Beaujolais!
Con degustazione di prodotti locali
Degustazione di vini e aperitivo con caldarroste
Intrattenimento con DJ
Espanol :
¡No sólo una velada Beaujolais!
Con degustación de productos locales
Degustación de vinos, aperitivo con castañas asadas
Animación con DJ
L’événement FÊTE DU BEAUJOLAIS La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 ADT34