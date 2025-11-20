Fête du Beaujolais Salle Polyvalente de Grand Village Plage Le Grand-Village-Plage

Fête du Beaujolais

Salle Polyvalente de Grand Village Plage 1 Boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Le Foyer Rural vous invite à un diner dansant dans la salle polyvalente pour fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau*. Sur réservation jusqu’au 13 novembre.

+33 6 81 36 22 11 forugvp@wanadoo.fr

English : Beaujolais Festival

The Foyer Rural invites you to a dinner-dance in the Salle Polyvalente to celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau*. Reservations required by November 13.

German : Beaujolais-Fest

Das Foyer Rural lädt Sie zu einem Tanzdinner in der Mehrzweckhalle ein, um die Ankunft des Beaujolais Nouveau* zu feiern. Mit Reservierung bis zum 13. November.

Italiano :

Il Foyer Rural vi invita a una cena danzante nella sala del villaggio per festeggiare l’arrivo del Beaujolais Nouveau*. Prenotazione obbligatoria entro il 13 novembre.

Espanol : Festival del Beaujolais

El Foyer Rural le invita a una cena-baile en el salón del pueblo para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau*. Es necesario reservar antes del 13 de noviembre.

