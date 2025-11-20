Fête du Beaujolais Salle Polyvalente de Grand Village Plage Le Grand-Village-Plage
Fête du Beaujolais Salle Polyvalente de Grand Village Plage Le Grand-Village-Plage jeudi 20 novembre 2025.
Fête du Beaujolais
Salle Polyvalente de Grand Village Plage 1 Boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Le Foyer Rural vous invite à un diner dansant dans la salle polyvalente pour fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau*. Sur réservation jusqu’au 13 novembre.
Salle Polyvalente de Grand Village Plage 1 Boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 36 22 11 forugvp@wanadoo.fr
English : Beaujolais Festival
The Foyer Rural invites you to a dinner-dance in the Salle Polyvalente to celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau*. Reservations required by November 13.
German : Beaujolais-Fest
Das Foyer Rural lädt Sie zu einem Tanzdinner in der Mehrzweckhalle ein, um die Ankunft des Beaujolais Nouveau* zu feiern. Mit Reservierung bis zum 13. November.
Italiano :
Il Foyer Rural vi invita a una cena danzante nella sala del villaggio per festeggiare l’arrivo del Beaujolais Nouveau*. Prenotazione obbligatoria entro il 13 novembre.
Espanol : Festival del Beaujolais
El Foyer Rural le invita a una cena-baile en el salón del pueblo para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau*. Es necesario reservar antes del 13 de noviembre.
