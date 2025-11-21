Fête du Beaujolais Nouveau ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Sennecey-le-Grand
Fête du Beaujolais Nouveau ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Sennecey-le-Grand vendredi 21 novembre 2025.
Fête du Beaujolais Nouveau
ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Le Caveau des Sources Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Venez célébrer le cru de l’année avec nous lors de notre soirée spéciale Beaujolais Nouveau !
Au programme
– Dégustation de plusieurs domaines
-Planches gourmandes de charcuterie et de fromages affinés.
– La spécialité Terroir de délicieuses tartines Morteau Mont d’Or
(attention, addiction garantie !)
– Ambiance de folie assurée avec une playlist 100% hits français pour chanter et danser toute la soirée !
Rendez-vous le Vendredi 21 Novembre à partir de 19h jusqu’à 23h!
Nous vous attendons nombreux pour un moment de partage et de bonne humeur !
Attention, les places sont limitées ! Pensez à réserver rapidement pour être sûr d’avoir votre table et profiter de la soirée Réservations au 03.85.93.61.00. .
ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Le Caveau des Sources Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 61 00
English : Fête du Beaujolais Nouveau
German : Fête du Beaujolais Nouveau
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du Beaujolais Nouveau Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2025-10-31 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne