Fête du Beaujolais Nouveau ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Sennecey-le-Grand

Fête du Beaujolais Nouveau

ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Le Caveau des Sources Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

2025-11-21

Venez célébrer le cru de l’année avec nous lors de notre soirée spéciale Beaujolais Nouveau !

Au programme

– Dégustation de plusieurs domaines

-Planches gourmandes de charcuterie et de fromages affinés.

– La spécialité Terroir de délicieuses tartines Morteau Mont d’Or

(attention, addiction garantie !)

– Ambiance de folie assurée avec une playlist 100% hits français pour chanter et danser toute la soirée !

Rendez-vous le Vendredi 21 Novembre à partir de 19h jusqu’à 23h!

Nous vous attendons nombreux pour un moment de partage et de bonne humeur !

Attention, les places sont limitées ! Pensez à réserver rapidement pour être sûr d’avoir votre table et profiter de la soirée Réservations au 03.85.93.61.00. .

