Fête du Beaujolais nouveau Cavavin Vernon

Fête du Beaujolais nouveau

Cavavin 2 rue Sainte-Geneviève Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Vibrez sur les hits intemporels pop, rock, disco et funk, des années 60 à aujourd’hui avec Vibrasound !

Un show live festif et dansant vous attend chez Cavavin Vernon, en compagnie de Valentin, votre hôte pour cette soirée conviviale.

Venez célébrer le Beaujolais nouveau dans une ambiance musicale pleine d’énergie et de bonne humeur.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Cavavin 2 rue Sainte-Geneviève Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 43 23 66 44

