Fête du Beaujolais repas, musique et soirée dansante Regnéville-sur-Mer

Fête du Beaujolais repas, musique et soirée dansante
79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche
Début : 2025-11-21 19:30:00
Fête du Beaujolais à la salle des fêtes de Regnéville-sur-Mer. Repas, musique et soirée dansante. .
79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 23 41 84 95
