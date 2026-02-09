Fête du Beignet de Choucroute Hampigny

Fête du Beignet de Choucroute

Rue de la Grève Hampigny Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Ne manquez pas la Fête du Beignet de Choucroute à Hampigny !

Venez découvrir une spécialité locale unique et surprenante le beignet de choucroute. Ce mariage original entre la célèbre choucroute des plaines briennoises et une pâte à beignet croustillante saura ravir vos papilles.

Plongez dans l’ambiance conviviale de cette fête gourmande, avec au programme dégustation de beignets, animations musicales, déambulation dans le village, repas festif avec DJ le samedi soir, un vide-greniers et bien plus encore ! Une belle occasion de partager un moment chaleureux en famille ou entre amis, tout en découvrant les richesses gastronomiques de la région.

Rendez-vous à Hampigny pour un événement aussi savoureux que convivial !

Rue de la Grève Hampigny 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 60 05 mairie.hampigny@orange.fr

