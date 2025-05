Fête du Bez – Sévérac d’Aveyron, 14 juin 2025 07:00, Sévérac d'Aveyron.

Aveyron

Fête du Bez Le Bez Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Fête du Bez avec stands, animations, tombola et balèti en soirée !

Samedi 14 juin à partir de 14h, le hameau du Bez accueille la Fête du Bez, organisée par l’association L’herbe sous le pied à l’occasion du lancement de la souscription pour la restauration du site, en partenariat avec la Fondation du patrimoine.

Au programme stands, activités, animations, et une tombola exceptionnelle.

En soirée, place à la danse avec un balèti animé par Les Jongleurs d’accordéons.

Entrée libre buvette et restauration sur place. .

Le Bez

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 9 53 01 07 87 lebez@lherbesouslepied.org

English :

Fête du Bez with stalls, entertainment, tombola and balèti in the evening!

German :

Bezfest mit Ständen, Animationen, Tombola und Balèti am Abend!

Italiano :

Fête du Bez con bancarelle, animazione, tombola e balèti la sera!

Espanol :

Fiesta del Bez con puestos, animaciones, tómbola y balèti por la noche

