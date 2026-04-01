Fête du bien !

51 Rue de Guebwiller Issenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

La Fête du Bien à Issenheim vous invite à une journée conviviale dédiée à la nature et au bien-être. Ateliers, troc de plantes, animations et découvertes vous attendent dans une ambiance chaleureuse et engagée autour de modes de vie durables.

Fête du Bien à Issenheim Événement nature et bien-être en Alsace

Participez à la Fête du Bien, un événement convivial et écologique organisé le dimanche 12 avril 2026 à la Maison Saint-Michel à Issenheim, de 10h à 17h.

Profitez d’une journée ouverte à tous avec ateliers bien-être, buvettes tartes flambées sur place, troc de plantes, animations, expositions et découverte d’un grand parc naturel.

Des ateliers bien-être (sophrologie, yoga, médiation équine…) sont proposés toute la journée sur inscription (2€ par atelier).

Entrée gratuite Parking gratuit à proximité

Un rendez-vous incontournable en Alsace pour découvrir le bien-être, la nature et des modes de vie plus durables 0 .

51 Rue de Guebwiller Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 24 24 maison-st-michel@providence-ribeauville.net

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English :

La Fête du Bien à Issenheim invites you to a convivial day dedicated to nature and well-being. Workshops, plant swaps, events and discoveries await you in a warm and committed atmosphere focused on sustainable lifestyles.

L’événement Fête du bien ! Issenheim a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller