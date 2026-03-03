Fête du Bocage Fondation du Bocage Chambéry
Fête du Bocage Fondation du Bocage Chambéry vendredi 1 mai 2026.
Fête du Bocage Fondation du Bocage Chambéry Vendredi 1 mai, 09h00 Entrée libre
Fête du Bocage le 1er mai, de 9h à 17h, c’est une journée à la campagne au cœur de Chambéry ! Venez faire la fête avec nous, en famille, entre amis, avec petits et grands…
Programme :
Messe en plein air à 10h
Marché aux plantes, fleurs, aromatiques, plants potagers, démo fleuristerie
Produits du terroirs (confiture, fraises, bières artisanales…) et produits du lycée
Marché artisanal (bijoux, textiles, verre…).
Animations
Parcours « Sur les pas de Camille », avec l’Association des Amis de Camille Costa de Beauregard
Buvette et restauration sur place (diots, crêpes, spécialités du Burkina Faso…)
Des questions ? Appelez nous au 04 79 33 22 09
Rendez-vous vendredi 1er mai !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-01T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-01T17:00:00.000+02:00
1
04 79 33 22 09
Fondation du Bocage 339 Rue Costa de Beauregard, chambéry Chambéry 73000 Savoie