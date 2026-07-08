Informations pratiques

Bugnicourt

Fête du boeuf à Bugnicourt

Bugnicourt Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Tous à Bugnicourt pour notre 36ème édition de La Fête du Bœuf.

De 8h00 à 18h00 GRANDE BROCANTE (800 exposants).

Vous pouvez également venir déguster du bœuf à la broche (sans réservation) tout en profitant du spectacle, à partir de 12h30 avec La LA CONCORDE de Masny sur scène, suivie à 13h10 de l’association Bugnicourt en Forme, à 14h20 nous accueillerons l’artiste régional, 100% live, accompagné de son clavier: CHERAMI.

Au milieu de l’après-midi, à 15h20, le groupe CREME FRENCH pour 100% de tubes français en live , à 17h00 VIREVOLTE ET VALSE (2 couples de danseurs et une chanteuse en live) , enfin à 18h15 pour terminer la journée, nous écouterons le chanteur régional QUENTIN GONCALVES .

Venez nombreux !

Tous à Bugnicourt pour notre 36ème édition de La Fête du Bœuf.

De 8h00 à 18h00 GRANDE BROCANTE (800 exposants).

Vous pouvez également venir déguster du bœuf à la broche (sans réservation) tout en profitant du spectacle, à partir de 12h30 avec La LA CONCORDE de Masny sur scène, suivie à 13h10 de l’association Bugnicourt en Forme, à 14h20 nous accueillerons l’artiste régional, 100% live, accompagné de son clavier: CHERAMI.

Au milieu de l’après-midi, à 15h20, le groupe CREME FRENCH pour 100% de tubes français en live , à 17h00 VIREVOLTE ET VALSE (2 couples de danseurs et une chanteuse en live) , enfin à 18h15 pour terminer la journée, nous écouterons le chanteur régional QUENTIN GONCALVES .

Venez nombreux ! .

Bugnicourt 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 89 69 25 feteduboeufdebugnicourt@gmail.com

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English :

Everyone, come to Bugnicourt for our 36th edition of La Fête du Bœuf.

From 8:00 a.m. to 6:00 p.m., there will be a LARGE FLEA MARKET (800 vendors).

You can also come and enjoy beef on a spit (no reservation required) while taking in the show, starting at 12:30 p.m. with La LA CONCORDE from Masny on stage, followed at 1:10 p.m. by the Bugnicourt en Forme association, at 2:20 p.m., we’ll welcome regional artist CHERAMI, performing 100% live on his keyboard.

In the middle of the afternoon, at 3:20 p.m., the band CREME FRENCH will perform 100% French hits live; at 5:00 p.m., VIREVOLTE ET VALSE (two dancing couples and a live singer); and finally, at 6:15 p.m. to wrap up the day, we’ll hear from regional singer QUENTIN GONCALVES.

Come one, come all!

L’événement Fête du boeuf à Bugnicourt Bugnicourt a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Douaisis