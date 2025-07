Fête du Bois du Temple Braye-sous-Faye

Fête du Bois du Temple Braye-sous-Faye dimanche 27 juillet 2025.

Fête du Bois du Temple

Salle Polyvalente Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Ne manquez pas la 40ème édition de cette fête !

Au programme, de nombreuses animations des voitures anciennes, un vide-greniers, de la musique avec MAP Duet Rock Band, des lancers de couteaux et de haches avec La Voie des Lames et, pour clôturer la journée, un feu d’artifice.

Restauration et buv

Ne manquez pas la 40ème édition de cette fête !

Au programme, de nombreuses animations des voitures anciennes, un vide-greniers, de la musique avec MAP Duet Rock Band, des lancers de couteaux et de haches avec La Voie des Lames et, pour clôturer la journée, un feu d’artifice.

Restauration et buvette sur place. .

Salle Polyvalente Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 31 64 70

English :

On the program: plenty of entertainment, vintage motorcycles, a garage sale, inflatables for the kids, and to round off the day, an evening show.

Catering and refreshments on site.

German :

Auf dem Programm stehen zahlreiche Animationen, Oldtimer-Motorräder, ein Flohmarkt, Hüpfburgen für Kinder und zum Abschluss des Tages wird eine Nachtshow geboten.

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

In programma: tanta animazione, moto d’epoca, mercatino dell’usato, strutture gonfiabili per bambini e, per concludere la giornata, uno spettacolo notturno.

Ristorazione e ristoro in loco.

Espanol :

En el programa: numerosas animaciones, motos de época, venta de garaje, hinchables para los niños y, como colofón, un espectáculo nocturno.

Restauración y refrescos in situ.

L’événement Fête du Bois du Temple Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2025-07-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme