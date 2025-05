Fête du Bois et de l’Habitat – Bitche, 24 mai 2025 10:00, Bitche.

Moselle

2 chemin de Dambach Bitche Moselle

Samedi 2025-05-24 10:00:00

2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Venez célébrer la nature et l’habitat avec nous pour une nouvelle édition de la Fête du bois et de l’habitat organisée par Lejeune Bois et Dérivés en partenariat avec Grebil, Malriat, Menuiserie Ettwiller, Neu Trasanit et Schumacher Bois ! Rendez-vous le samedi 24 mai de 10h à 18h dans la zone industrielle de Bitche pour une journée remplie de découvertes et de divertissements.

Au programme restauration, animations avec Radio Mélodie, château gonflable, mini ferme, balades en calèche, sculptures à la tronçonneuse, spectacle de bucheronnage sportif, concert country avec Slow Train, marché artisanal ainsi qu’une grande tombola au profit de l’association Les Cœurs Éléphant !Tout public

2 chemin de Dambach

57230 Moselle Grand Est +33 3 72 60 26 40

English :

Come and celebrate nature and habitat with us for another edition of the « Fête du bois et de l?habitat » organized by Lejeune Bois et Dérivés in partnership with Grebil, Malriat, Menuiserie Ettwiller, Neu Trasanit and Schumacher Bois! Join us on Saturday May 24 from 10am to 6pm in the Bitche industrial zone for a day of discovery and entertainment.

On the program: food and drink, entertainment with Radio Mélodie, bouncy castle, mini-farm, horse-drawn carriage rides, chainsaw sculptures, woodcutting show, country concert with Slow Train, craft market and a big tombola in aid of the Les C?urs Éléphant association!

German :

Feiern Sie mit uns die Natur und das Wohnen bei einer neuen Ausgabe des « Holz- und Wohnfestes », das von Lejeune Bois et Dérivés in Partnerschaft mit Grebil, Malriat, Menuiserie Ettwiller, Neu Trasanit und Schumacher Bois organisiert wird! Wir treffen uns am Samstag, den 24. Mai von 10 bis 18 Uhr in der Industriezone von Bitche, um einen Tag voller Entdeckungen und Unterhaltung zu verbringen.

Auf dem Programm stehen: Essen, Unterhaltung mit Radio Mélodie, Hüpfburg, Mini-Farm, Kutschfahrten, Motorsägen-Schnitzereien, sportliche Holzfäller-Show, Country-Konzert mit Slow Train, Kunsthandwerkermarkt sowie eine große Tombola zugunsten des Vereins Les C?urs Éléphant!

Italiano :

Venite a festeggiare la natura e la casa con noi per un’altra edizione della « Fête du bois et de l’habitat » organizzata da Lejeune Bois et Dérivés in collaborazione con Grebil, Malriat, Menuiserie Ettwiller, Neu Trasanit e Schumacher Bois! Unitevi a noi sabato 24 maggio dalle 10.00 alle 18.00 nella zona industriale di Bitche per una giornata all’insegna della scoperta e del divertimento.

In programma: cibo e bevande, animazione con Radio Mélodie, castello gonfiabile, mini-fattoria, gite in carrozza, sculture con motosega, spettacolo di taglio del legno, concerto country con Slow Train, mercatino dell’artigianato e una grande tombola a favore dell’associazione Les C?urs Éléphant!

Espanol :

Venga a celebrar con nosotros la naturaleza y el hogar en una nueva edición de la « Fête du bois et de l’habitat » organizada por Lejeune Bois et Dérivés en colaboración con Grebil, Malriat, Menuiserie Ettwiller, Neu Trasanit y Schumacher Bois Acompáñenos el sábado 24 de mayo, de 10.00 a 18.00 horas, en el polígono industrial de Bitche, en una jornada de descubrimientos y animaciones.

En el programa: comida y bebida, animaciones con Radio Mélodie, castillo hinchable, minigranja, paseos en coche de caballos, esculturas con motosierra, espectáculo de corte de madera, concierto country con Slow Train, mercado de artesanía y una gran tómbola a beneficio de la asociación Les Cœurs Éléphant

