Fête du bois Route de Saint-Benoît d’Hebertot Saint-Gatien-des-Bois 28 juin 2025 09:00

Calvados

Fête du bois Route de Saint-Benoît d’Hebertot Forêt du Val de l’Air Saint-Gatien-des-Bois Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Avec ses 3000 hectares de bois, en faisant le plus important massif du Calvados, la forêt fait partie de l’identité de la commune. Cette vieille forêt gauloise, autrefois appelée forêt de Touques, était exploitée par les brioleurs qui effectuaient le transport des bûches, de fagots ou de fougères avec l’aide de mazettes, petits chevaux équipés d’une clochette. La Fête du Bois est l’occasion de sensibiliser à cette histoire, mais aussi à la gestion actuelle de nos forêts. À travers des expériences ludiques, conviviales et inspirantes, le public pourra découvrir l’usage du bois sous toutes ses formes.

Au programme :

9h Début du concours de bucheronnage

9h30 Début des animations (traction animale) avec l’ouverture du village d’artisans et l’espace enfant au son des cors de chasse

10h et 15h Départs des promenades en forêt avec Valérie Simon, sophrologue

10h30 et 14h30 Départs des balades en forêt avec un guide

11h Table ronde sur « L’agroforesterie » et « Le changement climatique »

18h Remise des prix du concours de brucheronnage

À partir de 18h30 Animation musicale et buvette

Espace jeux et restauration sur place.

Avec ses 3000 hectares de bois, en faisant le plus important massif du Calvados, la forêt fait partie de l’identité de la commune. Cette vieille forêt gauloise, autrefois appelée forêt de Touques, était exploitée par les brioleurs qui effectuaient le transport des bûches, de fagots ou de fougères avec l’aide de mazettes, petits chevaux équipés d’une clochette. La Fête du Bois est l’occasion de sensibiliser à cette histoire, mais aussi à la gestion actuelle de nos forêts. À travers des expériences ludiques, conviviales et inspirantes, le public pourra découvrir l’usage du bois sous toutes ses formes.

Au programme :

9h Début du concours de bucheronnage

9h30 Début des animations (traction animale) avec l’ouverture du village d’artisans et l’espace enfant au son des cors de chasse

10h et 15h Départs des promenades en forêt avec Valérie Simon, sophrologue

10h30 et 14h30 Départs des balades en forêt avec un guide

11h Table ronde sur « L’agroforesterie » et « Le changement climatique »

18h Remise des prix du concours de brucheronnage

À partir de 18h30 Animation musicale et buvette

Espace jeux et restauration sur place. .

Route de Saint-Benoît d’Hebertot Forêt du Val de l’Air

Saint-Gatien-des-Bois 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 69 82 veronique@saintgatiendesbois.fr

English : Fête du bois

With its 3,000 hectares of woodland, making it the largest forest in Calvados, the forest is part of the commune’s identity. This ancient Gallic forest, formerly known as the Touques forest, was exploited by brioleurs, who transported logs, faggots and ferns with the help of mazettes, small horses equipped with a bell. The Fête du Bois is an opportunity to raise awareness not only of this history, but also of how our forests are managed today. Through fun, friendly and inspiring experiments, the public can discover the use of wood in all its forms.

Program:

9am: Start of the woodcutting competition

9:30 am: Start of animal-drawn activities, with the opening of the craft village and children’s area to the sound of hunting horns

10 a.m. and 3 p.m.: Departures for forest walks with Valérie Simon, sophrologist

10:30 am and 2:30 pm: Forest walks with a guide

11am: Round table on « Agroforestry » and « Climate change

6 p.m.: Woodcutting competition prize-giving ceremony

From 6:30pm: Musical entertainment and refreshments

Games area and on-site catering.

German : Fête du bois

Mit seinen 3000 Hektar Wald, die ihn zum größten Massiv des Calvados machen, ist der Wald Teil der Identität der Gemeinde. Dieser alte gallische Wald, der früher als Wald von Touques bezeichnet wurde, wurde von den Brioleurs genutzt, die den Transport von Holzscheiten, Bündeln oder Farnen mithilfe von Mazettes, kleinen Pferden mit Glöckchen, durchführten. Das Holzfest bietet die Gelegenheit, das Bewusstsein für diese Geschichte, aber auch für die heutige Bewirtschaftung unserer Wälder zu schärfen. Durch spielerische, gesellige und inspirierende Experimente kann das Publikum die Verwendung von Holz in all seinen Formen entdecken.

Auf dem Programm stehen:

9.00 Uhr: Beginn des Holzfällerwettbewerbs

9.30 Uhr: Beginn der Animationen (Tierzug) mit der Eröffnung des Handwerkerdorfes und des Kinderbereichs unter dem Klang von Jagdhörnern

10h und 15h: Start der Waldspaziergänge mit Valérie Simon, Sophrologin

10.30 und 14.30 Uhr: Abfahrt der Waldspaziergänge mit einem Führer

11 Uhr: Runder Tisch zu den Themen « Agroforstwirtschaft » und « Klimawandel »

18h: Preisverleihung des Wettbewerbs zum Holzhacken

Ab 18.30 Uhr: Musikalische Unterhaltung und Getränkeausschank

Spielbereich und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Con i suoi 3.000 ettari di bosco, che ne fanno la più grande foresta del Calvados, la foresta fa parte dell’identità della città. Questa antica foresta gallica, anticamente conosciuta come foresta di Touques, era sfruttata dai brioleurs, che trasportavano tronchi, fascine e felci con l’aiuto di mazettes, piccoli cavalli dotati di una campana. La Fête du Bois è un’occasione per far conoscere non solo questa storia, ma anche come vengono gestite oggi le nostre foreste. Attraverso esperimenti divertenti, simpatici e stimolanti, il pubblico può scoprire l’uso del legno in tutte le sue forme.

Il programma:

9.00: inizio della gara di taglio del legno

9.30: Inizio delle attività (trazione animale) con l’apertura del villaggio artigianale e dell’area bambini al suono dei corni da caccia

10.00 e 15.00: Partenza per le passeggiate nella foresta con Valérie Simon, terapista del rilassamento

10.30 e 14.30: Partenza per le passeggiate nella foresta con una guida

ore 11.00: Tavola rotonda su « Agroforestale » e « Cambiamento climatico

ore 18.00: Cerimonia di premiazione del concorso di taglio del legno

Dalle 18.30: intrattenimento musicale e rinfresco

Area giochi e ristorazione in loco.

Espanol :

Con sus 3.000 hectáreas de arbolado, que lo convierten en el mayor bosque de Calvados, el bosque forma parte de la identidad de la ciudad. Este antiguo bosque galo, antiguamente conocido como bosque de Touques, era explotado por los brioleurs, que transportaban troncos, fardos y helechos con la ayuda de mazettes, pequeños caballos equipados con una campana. La Fête du Bois es una oportunidad para dar a conocer no sólo esta historia, sino también cómo se gestionan hoy nuestros bosques. A través de experimentos divertidos, amistosos e inspiradores, el público puede descubrir el uso de la madera en todas sus formas.

Programa

9.00 h: Inicio del concurso de corte de madera

9.30 h: Inicio de las actividades (tracción animal) con la apertura del pueblo artesanal y del espacio infantil al son de los cuernos de caza

10.00 y 15.00 h: Salidas para pasear por el bosque con Valérie Simon, terapeuta de relajación

10.30 h y 14.30 h: Salida para paseos por el bosque con un guía

11.00 h: Mesa redonda sobre « Agroforestería » y « Cambio climático

18.00 h: Entrega de premios del concurso de corte de madera

A partir de las 18.30 h: Animación musical y refrescos

Zona de juegos y restauración in situ.

L’événement Fête du bois Saint-Gatien-des-Bois a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville