Fête du Bon Coin Gannat

Fête du Bon Coin

Centre-socio culturel Gannat Allier

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

2026-04-04

Repas typique spectacle bal Hautes-Pyrénnées Bal trad Auvergne Masterclass musique traditionnelle Fête populaire de Sainte Procule Sainte patronne de Gannat.

Centre-socio culturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 30 25 48 bourreegannatoise@live.fr

English :

Typical meal show ball Hautes-Pyrénnées Bal trad Auvergne Masterclass in traditional music Fête populaire de Sainte Procule Sainte patronne de Gannat.

