Fête du Bon Coin Gannat
Fête du Bon Coin Gannat samedi 4 avril 2026.
Fête du Bon Coin
Centre-socio culturel Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Repas typique spectacle bal Hautes-Pyrénnées Bal trad Auvergne Masterclass musique traditionnelle Fête populaire de Sainte Procule Sainte patronne de Gannat.
.
Centre-socio culturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 30 25 48 bourreegannatoise@live.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Typical meal show ball Hautes-Pyrénnées Bal trad Auvergne Masterclass in traditional music Fête populaire de Sainte Procule Sainte patronne de Gannat.
L’événement Fête du Bon Coin Gannat a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Val de Sioule