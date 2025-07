Fête du bord de l’eau Centre-bourg Pousseaux

Fête du bord de l’eau Centre-bourg Pousseaux samedi 12 juillet 2025.

Fête du bord de l’eau

Centre-bourg Au bord du canal du Nivernais Pousseaux Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:30:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Animations dès 19h30, défilé de lampions à 22h30 et feu d’artifice à 23h. Sur place ; tombola, fête foraine, concert (Disco Fun MC), et petite restauration (frites, andouillettes, steak de bœuf, saucisses, crottins de chèvre et pâtisseries maison). .

Centre-bourg Au bord du canal du Nivernais Pousseaux 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 25 25

English : Fête du bord de l’eau

German : Fête du bord de l’eau

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du bord de l’eau Pousseaux a été mis à jour le 2025-07-02 par OT CLAMECY HAUT NIVERNAIS