Fête du boudin au Domaine de la Planche de Mélussac à Cussac-sur-Loire Lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire

Fête du boudin au Domaine de la Planche de Mélussac à Cussac-sur-Loire

Lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 27 EUR

Plat 13 €



Plat + fromage ou dessert 18 €



Plat + fromage et dessert 23 €



Entrée + plat + fromage + dessert 27 €

Début : 2026-02-22 11:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Le Domaine de la Planche de Melussac à Cussac-sur-Loire organise sa fête du boudin fermier le dimanche 22 février 2026 à partir de 11h. Un repas convivial autour de produits bio du domaine boudin fait maison, charcuteries, fromages et dessert maison.

Lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 45 03

English :

The Domaine de la Planche de Melussac in Cussac-sur-Loire is organizing its farmer’s black pudding festival on Sunday, February 22, 2026, starting at 11am. A convivial meal featuring organic products from the estate: homemade black pudding, charcuterie, cheese and homemade dessert.

L’événement Fête du boudin au Domaine de la Planche de Mélussac à Cussac-sur-Loire Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay