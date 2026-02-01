Fête du boudin au Domaine de la Planche de Mélussac à Cussac-sur-Loire Lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire
Fête du boudin au Domaine de la Planche de Mélussac à Cussac-sur-Loire dimanche 22 février 2026.
Lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 13 – 13 – 27 EUR
Plat 13 €
Plat + fromage ou dessert 18 €
Plat + fromage et dessert 23 €
Entrée + plat + fromage + dessert 27 €
Début : 2026-02-22 11:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Le Domaine de la Planche de Melussac à Cussac-sur-Loire organise sa fête du boudin fermier le dimanche 22 février 2026 à partir de 11h. Un repas convivial autour de produits bio du domaine boudin fait maison, charcuteries, fromages et dessert maison.
Lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 45 03
English :
The Domaine de la Planche de Melussac in Cussac-sur-Loire is organizing its farmer’s black pudding festival on Sunday, February 22, 2026, starting at 11am. A convivial meal featuring organic products from the estate: homemade black pudding, charcuterie, cheese and homemade dessert.
