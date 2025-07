Fête du bout du haut Lachapelle-sous-Gerberoy

Début : 2025-07-26 11:00:00

fin : 2025-07-27 00:00:00

2025-07-26

Découvrez la Fête du Bout du Haut 2025 à Lachapelle-sous-Gerberoy !

La Fête du Bout du Haut est de retour pour sa 3ème édition le 26 juillet 2025, transformant la charmante commune de Lachapelle-sous-Gerberoy en un lieu de festivités inoubliables. Cet événement gratuit et ouvert à tous est une célébration de la musique, de la culture et de la convivialité, parfait pour une journée en famille ou entre amis.

Au programme, une scène musicale riche et variée avec cinq concerts gratuits tout au long de la journée, mettant en vedette des artistes talentueux comme Philox, Heri Fara, Swing Gum, Arbas et Motolo. Préparez-vous à vibrer au son de musiques diverses ! Et pour prolonger le plaisir, un After Party animé par les DJ Paul Lazarus et Anna Rudy vous attendra pour faire durer la fête jusqu’au bout de la nuit.

Une particularité de notre festival est la présence d’une scène à vélo, mise à disposition par l’A.S.C.A, qui fonctionne à l’énergie propre, offrant ainsi une expérience musicale unique et respectueuse de l’environnement. Avec deux scènes de concert, l’ambiance sera garantie en continu !

Au-delà de la musique, la Fête du Bout du Haut propose une multitude d’activités pour tous les âges :

Balades contées pour petits et grands, invitant à l’imagination.

Expositions artistiques mettant en valeur des talents locaux.

Des jeux d’extérieur pour se divertir en plein air.

Une initiation au cirque avec Mélu Malice pour découvrir de nouvelles facettes de l’art circassien.

Un tournoi de pétanque pour les amateurs de boules.

Des parcours nature pour explorer les environs verdoyants.

Un village d’artisans régionaux où vous pourrez dénicher des trésors locaux.

Et bien sûr, une buvette et une restauration sur place avec des produits locaux pour ravir vos papilles.

Pour une immersion complète, un camping gratuit est mis à disposition, vous permettant de profiter pleinement de l’événement.

La Fête du Bout du Haut est une initiative qui bénéficie du soutien de la Région Hauts-de-France via son programme « Hauts-de-France en fête », contribuant ainsi à faire de cet événement un rendez-vous incontournable de l’été.

Pour plus d’informations et le programme détaillé, n’hésitez pas à consulter notre site internet https://feteduboutduhaut.netlify.app/ et notre page Facebook https://www.facebook.com/AssociationDuBoutDuHaut. Venez nombreux faire la fête avec nous à Lachapelle-sous-Gerberoy ! 0 .

2 rue du bout du haut Lachapelle-sous-Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33 061741334 assoduboutduhaut@gmail.com

