Fête du bruit pour Denis (Les Binche Boys – Rocco Glavio – Motocross ) L’Atelier Cluses
vendredi 30 octobre 2026 · L'Atelier · Cluses
Informations pratiques
Cluses
Fête du bruit pour Denis (Les Binche Boys – Rocco Glavio – Motocross )
L’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30 00:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Denis Charmot aimait le rock’n’roll. Les lieux de concerts étaient son terrain de jeu et partout il était chez lui. Cette soirée lui est dédiée, on compte sur vous pour que de là-haut, il vous entende. Pogo généralisé !
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L’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
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English : A Noise Festival for Denis (The Binche Boys – Rocco Glavio – Motocross)
Denis Charmot loved rock ’n’ roll. Concert venues were his playground, and he felt at home everywhere. This evening is dedicated to him—we’re counting on you to make sure he can hear you from up there. Let’s all pogo!
L’événement Fête du bruit pour Denis (Les Binche Boys – Rocco Glavio – Motocross ) Cluses a été mis à jour le 2026-09-04 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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