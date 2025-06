FÊTE DU CAEM Bourdeaux 22 juin 2025 12:30

Drôme

FÊTE DU CAEM Parc de la recluse Bourdeaux Drôme

Début : 2025-06-22 12:30:00

fin : 2025-06-22 20:00:00

2025-06-22

De 14h à20h, se succéderons les groupes qui ont joué en ateliers tout au long de l’année, et les élèves qui se sont regroupés pour l’occasion. Vous pourrez écouter des répertoires et musiques variées de la musique de chambre en passant par le jazz, etc

Parc de la recluse

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44 contact@caem-dieulefit.org

English :

From 2pm to 8pm, the groups who have been playing in workshops throughout the year, and the students who have come together for the occasion, will take turns. You’ll be able to listen to a wide range of repertoires and music, from chamber music to jazz and more

German :

Von 14.00 bis 20.00 Uhr treten nacheinander die Gruppen auf, die das ganze Jahr über in Workshops gespielt haben, sowie die Schülerinnen und Schüler, die sich für diesen Anlass zusammengefunden haben. Es werden verschiedene Repertoires und Musikrichtungen zu hören sein: von Kammermusik bis hin zu Jazz etc

Italiano :

Dalle 14.00 alle 20.00, si alterneranno gruppi che hanno suonato nei laboratori durante l’anno e studenti riuniti per l’occasione. Si potrà ascoltare una varietà di repertori e di musiche: dalla musica da camera al jazz, ecc

Espanol :

De 14.00 a 20.00 horas, se sucederán los grupos que han tocado en los talleres a lo largo del año y los alumnos que se han reunido para la ocasión. Podrás escuchar repertorios y músicas variadas: desde música de cámara hasta jazz, etc

