Fête du Camelia Châteauneuf-du-Faou
Fête du Camelia Châteauneuf-du-Faou samedi 28 mars 2026.
Fête du Camelia
près de l’ancienne maison de retraite de Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
La Société Bretonne du Camellia organise sa fête du Camellia avec vente de plants, démonstration de greffage, visite guidée du conservatoire (près de l’ancienne maison de retraite de Châteauneuf-du-Faou)
Samedi 28 mars 14h-18h
Dimanche 29 mars 10h -18h .
près de l’ancienne maison de retraite de Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
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English : Fête du Camelia
L’événement Fête du Camelia Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou