Fête du Camelia

près de l’ancienne maison de retraite de Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

La Société Bretonne du Camellia organise sa fête du Camellia avec vente de plants, démonstration de greffage, visite guidée du conservatoire (près de l’ancienne maison de retraite de Châteauneuf-du-Faou)

Samedi 28 mars 14h-18h

Dimanche 29 mars 10h -18h .

près de l’ancienne maison de retraite de Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English : Fête du Camelia

L’événement Fête du Camelia Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou