Fête du Canada
Voie des Français Libres
Courseulles-sur-Mer
1 juillet 2025 17:00

Calvados

Fête du Canada
Voie des Français Libres
Centre Juno Beach
Courseulles-sur-Mer
Calvados

Tarif : – –

Date : 2025-07-01

Début : 17:00:00

fin : 19:00:00

Date(s) :

2025-07-01

Le 1er juillet, célébrez la fête du Canada au Centre Juno Beach !

Un petit bout du Canada en Normandie vous attend pour une journée festive et familiale !

Tout au long de la journée, venez rencontrer nos jeunes guides venus du Canada ils partageront avec vous des anecdotes sur leur région, leur culture, et sur ce vaste pays aux mille visages. Profitez en également pour (re)découvrir le musée dont la dernière salle Visages du Canada d’aujourd’hui .

Des petits tatouages éphémères aux couleurs du Canada seront proposés aux enfants, ainsi qu’un photobooth spécial Canada pour repartir avec un souvenir fun et original !

– À 17h lecture de contes canadiens pour petits et grands (français et anglais)

– À 17h45 projection d’un court film d’animation autour du hockey (en français)

– A 18h place au grand quiz spécial Canada ! Animé par deux Canadiens de l’équipe du Centre Juno Beach, ce moment ludique vous permettra de tester vos connaissances sur la culture et la géographie canadiennes, tout en vous amusant avec des mini défis visuels et sonores ! (Quiz en français durée 45 min à 1h)

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le Canada autrement… sans quitter la Normandie !

Voie des Français Libres Centre Juno Beach

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 32 17 communication@junobeach.org

English : Fête du Canada

Come celebrate Canada Day with the Juno Beach Centre team!

Free Les Dépanneurs concert

« Their music is Quebec music! Their passion for this repertoire is reflected on stage in the authenticity of their performance. Songs in French, songs to answer (the audience is called on to sing along), songs and tunes that make you dance, but also humor, good humor and joie de vivre!

Esplanade Garth Webb (or salle polyvalente in case of bad weather).

Refreshment bar on site.

German : Fête du Canada

Feiern Sie den kanadischen Nationalfeiertag mit dem Team des Juno Beach Centre!

Gratiskonzert les Dépanneurs

« Ihre Musik ist die Musik von Québec! Melodien und Lieder, die teils von den Siedlern mitgebracht wurden, teils von den Québecois selbst inspiriert wurden. Ihre Leidenschaft für dieses Repertoire spiegelt sich auf der Bühne in der Authentizität ihrer Darbietungen wider. Chansons auf Französisch, Chansons zum Antworten (das Publikum ist zum Mitsingen aufgerufen), Chansons und Melodien, die ganz natürlich zum Tanzen anregen, aber auch Humor, gute Laune und Lebensfreude! »

Esplanade Garth Webb (oder Mehrzweckhalle bei schlechtem Wetter).

Getränke vor Ort.

Italiano :

Il 1° luglio, festeggiate il Canada Day al Juno Beach Centre!

Un piccolo pezzo di Canada in Normandia vi aspetta per una giornata di festa in famiglia!

Durante la giornata, venite a conoscere le nostre giovani guide canadesi: vi racconteranno aneddoti sulla loro regione, sulla loro cultura e su questo vasto Paese dai mille volti. Potrete anche cogliere l’occasione per (ri)scoprire il museo, compresa l’ultima sala, « Volti del Canada oggi ».

I bambini potranno farsi fare tatuaggi effimeri con i colori del Canada, oltre a uno speciale Canada photobooth per portare a casa un souvenir divertente e originale!

– Ore 17.00: lettura di storie canadesi per grandi e piccini (francese e inglese)

– Alle 17.45: proiezione di un cortometraggio d’animazione sull’hockey (in francese)

– Alle 18.00: è il momento del grande quiz sul Canada! Condotto da due canadesi del team del Juno Beach Centre, questo evento divertente vi permetterà di mettere alla prova la vostra conoscenza della cultura e della geografia canadese, divertendovi con mini sfide visive e sonore! (Quiz in francese? durata: da 45 minuti a 1 ora)

Una grande opportunità per scoprire o riscoprire il Canada in modo diverso, senza lasciare la Normandia!

Espanol :

El 1 de julio, ¡celebre el Día de Canadá en el Juno Beach Centre!

Un pedacito de Canadá en Normandía le espera para una jornada festiva en familia

Durante todo el día, venga a conocer a nuestros jóvenes guías de Canadá: le contarán anécdotas sobre su región, su cultura y este inmenso país de las mil caras. También podrá aprovechar la ocasión para (re)descubrir el museo, incluida la última sala, « Rostros de Canadá hoy ».

Los niños podrán hacerse tatuajes efímeros con los colores de Canadá, así como un photobooth especial Canadá para llevarse a casa un recuerdo divertido y original

– A las 17.00 h: lectura de cuentos canadienses para grandes y pequeños (francés e inglés)

– A las 17.45: proyección de un cortometraje de animación sobre el hockey (en francés)

– A las 18:00: ¡el gran concurso sobre Canadá! Organizado por dos canadienses del equipo del Centro Juno Beach, este divertido evento le permitirá poner a prueba sus conocimientos sobre la cultura y la geografía canadienses, al tiempo que se divierte con mini desafíos visuales y sonoros (Quiz en francés ? duración: de 45 min a 1 hora)

Una gran oportunidad para descubrir o redescubrir Canadá de una forma diferente… ¡sin salir de Normandía!

