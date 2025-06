Fête du Canada Mémorial Canadien de Vimy Givenchy-en-Gohelle 29 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Fête du Canada Mémorial Canadien de Vimy Route départementale 55, Chemin des Canadiens Givenchy-en-Gohelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Les Amis du Monument Canadian de Vimy, une association bénévole locale, animeront les activités et les événements.

Un moment phare de nos activités ! Cette année encore, un village composé de barnums sera installé, avec un foodtruck à disposition sur le parking du centre d’accueil des visiteurs du Mémorial de Vimy (à proximité des tranchées)

Les participants pourront découvrir de nouveaux jeux et seront encore une fois motivés par la récompense d’un pancake offert par notre association !

Une chasse au trésor sera organisée sur le thème du Castor ! .

Route départementale 55, Chemin des Canadiens

Givenchy-en-Gohelle 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

Activities and events will be led by the Friends of the Canadian National Vimy Memorial, a local volunteer association.

German :

Die Freunde des Canadian Monument in Vimy, eine lokale Freiwilligenorganisation, werden die Aktivitäten und Veranstaltungen leiten.

Italiano :

Gli Amici del Memoriale Nazionale Canadese di Vimy, un’associazione di volontariato locale, ospiteranno le attività e gli eventi.

Espanol :

Los Amigos del Monumento Nacional Canadiense de Vimy, una asociación local de voluntarios, serán los anfitriones de las actividades y actos.

L’événement Fête du Canada Mémorial Canadien de Vimy Givenchy-en-Gohelle a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de Lens-Liévin