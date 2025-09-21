Fête du canal | Animation bateaux électriques Saint-Capraise-de-Lalinde

Fête du canal | Animation bateaux électriques Saint-Capraise-de-Lalinde dimanche 21 septembre 2025.

Fête du canal | Animation bateaux électriques

Bassin Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

A l’occasion de la première fête du canal portée par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, le port miniature de Bergerac vous propose une balade en bateau électrique sur la bassin de Saint-Capraise-de-Lalinde. En famille ou entre amis, venez tester cette activité et devenez le capitaine d’un jour ! .

Bassin Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55

