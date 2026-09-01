Fête du canal | Atelier aquarelle Saint-Capraise-de-Lalinde
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Capraise-de-Lalinde
Informations pratiques
Saint-Capraise-de-Lalinde
Fête du canal | Atelier aquarelle
Square Lignac Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion de la première fête du canal portée par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, Aurélie Galais propose un atelier aquarelle.
Cet atelier se déroulera en 2 temps : d’abord, prise en main de quelques techniques de base pour comprendre les propriétés et la poésie de l’aquarelle, puis ensuite réalisation de 2 ou 3 petits formats type Polaroïd pour laisser libre cours à son imagination, sur le thème des belles lumières de l’automne. .
Square Lignac Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr
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English : Fête du canal | Atelier aquarelle
L’événement Fête du canal | Atelier aquarelle Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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