Fête du Canal | Balade cyclo déguisée et musicale Salle omnisport Lalinde
samedi 19 septembre 2026 · Salle omnisport · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Fête du Canal | Balade cyclo déguisée et musicale
Salle omnisport Port-de-Couze Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion de la Fête du Canal organisée par la CCBDP et l’Office de Tourisme, venez participer à la balade cyclo déguisée et musicale entre Porte-de-Couze et Mauzac dans une ambiance festive et pleine de bonne humeur !
Que vous soyez petit ou grand, seul, en famille ou entre amis, tous à vélo pour pédaler, danser et s’amuser !
Musique, rires et bonne humeur seront au rendez-vous… Alors, à vos vélos et à vos costumes ! .
Salle omnisport Port-de-Couze Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr
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English : Fête du Canal | Balade cyclo déguisée et musicale
L’événement Fête du Canal | Balade cyclo déguisée et musicale Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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