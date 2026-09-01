Fête du Canal | Balade cyclo déguisée et musicale Salle omnisport Lalinde

Informations pratiques

Lalinde

Fête du Canal | Balade cyclo déguisée et musicale

Salle omnisport Port-de-Couze Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la Fête du Canal organisée par la CCBDP et l’Office de Tourisme, venez participer à la balade cyclo déguisée et musicale entre Porte-de-Couze et Mauzac dans une ambiance festive et pleine de bonne humeur !

Que vous soyez petit ou grand, seul, en famille ou entre amis, tous à vélo pour pédaler, danser et s’amuser !

Musique, rires et bonne humeur seront au rendez-vous… Alors, à vos vélos et à vos costumes ! .

Salle omnisport Port-de-Couze Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

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English : Fête du Canal | Balade cyclo déguisée et musicale

L’événement Fête du Canal | Balade cyclo déguisée et musicale Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides