Fête du Canal | BMX Lalinde

Pumptrack Lalinde

Début : 2025-09-20

À l’occasion de la Fête du Canal organisée par la CCBDP et l’Office de Tourisme, venez faire le plein de sensations fortes avec l’animation BMX proposée par la FFC de Gironde ! Une belle occasion pour tester le nouveau pumptrack installé cette année ! .

Pumptrack Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55

