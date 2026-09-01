Informations pratiques

Lalinde

Fête du canal | Caravane de ramassage des déchets

Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les déchets ne sont pas des petits bateaux, ne les laissons pas prendre le large !

Participez à un après-midi citoyen et convivial dédié à la préservation du canal de Lalinde et de la Dordogne.

De 14h à 16h une caravane de ramassage des déchets partira du bassin de Lalinde jusqu’au collège avec un retour par la passerelle du stade de la Maroutine.

L’après-midi se poursuivra de 16h à 16h45 par une animation de sensibilisation aux risques que représentent les déchets pour le canal, la Dordogne, l’océan et la faune qui les fréquente. Rendez-vous au bassin de Lalinde.

Une action concrète et accessible à tous pour mieux comprendre l’impact de nos déchets sur l’environnement et contribuer à la préservation de nos milieux naturels.

Animation proposée par le Café l’Imaginaire et le Tri-porteur24. .

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

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English : Fête du canal | Caravane de ramassage des déchets

L’événement Fête du canal | Caravane de ramassage des déchets Lalinde a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides