Fête du canal | Caravane de ramassage des déchets Lalinde
samedi 19 septembre 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Fête du canal | Caravane de ramassage des déchets
Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les déchets ne sont pas des petits bateaux, ne les laissons pas prendre le large !
Participez à une matinée citoyenne et conviviale dédiée à la préservation du canal de Lalinde et de la Dordogne.
De 10h à 11h30, une caravane de ramassage des déchets partira de la Guillou jusqu’au bassin de Lalinde.
La matinée se poursuivra de 11h30 à 12h15 par une animation de sensibilisation aux risques que représentent les déchets pour le canal, la Dordogne, l’océan et la faune qui les fréquente.
Une action concrète et accessible à tous pour mieux comprendre l’impact de nos déchets sur l’environnement et contribuer à la préservation de nos milieux naturels.
Animation proposée par le Café l’Imaginaire et le Tri-porteur24. .
Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr
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English : Fête du canal | Caravane de ramassage des déchets
L’événement Fête du canal | Caravane de ramassage des déchets Lalinde a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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