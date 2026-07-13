Informations pratiques

Eschau

Fête du canal

Eschau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Fête du canal est une grande fête annuelle rassemblant autour du canal du Rhône au Rhin familles, visiteurs et sportifs. Au programme du week-end concerts, courses Eschau’nage en eau libre, sans oublier la grande parade d’objets flottants non identifiés (les Esch’Ofni ). Une ambiance joyeuse et très conviviale pour une fin d’été rafraîchissante. .

Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 03 76

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English :

L’événement Fête du canal Eschau a été mis à jour le 2026-07-13 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg