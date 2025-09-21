Fête du canal | Exposition de documents d’archives Mauzac-et-Grand-Castang

Fête du canal | Exposition de documents d’archives

Salles des fêtes et maison du passeur Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Début : 2025-09-21

A l’occasion de la première fête du canal portée par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, le club Les Chênes Verts propose une exposition de documents d’archives du canal tout au long du week-end.

Venez découvrir son histoire et son patrimoine culturel. .

Salles des fêtes et maison du passeur Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55

