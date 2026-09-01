Informations pratiques

Saint-Capraise-de-Lalinde

Fête du canal | Exposition Epidor

Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion de la première fête du canal portée par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, venez découvrir les photographies de paysages et de portraits d’habitants d’Epidor.

L’exposition Visages et paysages présente des expériences de vie réussies, propres au bassin de la Dordogne. Elle célèbre des hommes et des femmes et la nature dans laquelle ils vivent. Conscients, chacun à son échelle, que la vie est une étonnante série de liens entre les personnes, entre les gens et la nature, à travers le temps et les lieux. Ils expliquent à leur manière que si ces connexions se cassent, c’est la qualité de vie collective qui est en jeu. Ils s’efforcent avec motivation et courage d’explorer des solutions nouvelles. .

Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du canal | Exposition Epidor

L’événement Fête du canal | Exposition Epidor Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides