Fête du canal | Exposition photos nature Lalinde

Fête du canal | Exposition photos nature
Square Lignac Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
A l’occasion de la première fête du canal portée par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, Laurent Chauveton propose une exposition de photographies de la faune sauvage observée aux abords du canal de Lalinde. .
Square Lignac Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55
