Fête du canal | Exposition photos nature Lalinde

Fête du canal | Exposition photos nature

Fête du canal | Exposition photos nature Lalinde dimanche 21 septembre 2025.

Fête du canal | Exposition photos nature

Square Lignac Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

A l’occasion de la première fête du canal portée par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, Laurent Chauveton propose une exposition de photographies de la faune sauvage observée aux abords du canal de Lalinde.   .

Square Lignac Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 

English : Fête du canal | Exposition photos nature

German : Fête du canal | Exposition photos nature

Italiano :

Espanol : Fête du canal | Exposition photos nature

L’événement Fête du canal | Exposition photos nature Lalinde a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides