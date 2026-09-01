Informations pratiques

Lalinde

Fête du canal | Festival des enfants

Base de plein air La Guillou Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les festival des enfants s’invite à la fête du canal.

les petits moussaillons sont invités à embarquer pour une journée placée sous le signe de l’aventure et de l’eau !

Au programme : jeux, défis en plein air, activités créatives et découvertes pour tous les âges. Les enfants pourront fabriquer leur propre gabarre ou radeau, s’initier au canoë, à l’escalade ou au tir à l’arc, participer à des expériences autour de l’eau, profiter des jeux gonflables, du maquillage et bien d’autres surprises encore !

Les tout-petits ne seront pas oubliés avec un espace dédié aux 0-3 ans, ainsi que des spectacles et animations autour de la mer et du vivant.

Une journée ludique et festive pour toute la famille, à vivre au rythme du canal ! .

Base de plein air La Guillou Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

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English : Fête du canal | Festival des enfants

L’événement Fête du canal | Festival des enfants Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides