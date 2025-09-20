Fête du canal | Grand pavois Mauzac-et-Grand-Castang

Ecluses Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

A l’occasion de la première fête du canal portée par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, un grand pavois se déplacera sur le canal entre Mauzac et le bassin de Lalinde.

Pour l’occasion, la chorale de Mauzac interprètera quelques chants avant le départ puis vous pourrez suivre la parade à pied. .

Ecluses Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55

