Informations pratiques

Lalinde

Fête du canal | Higline, traversée du bassin

Quais Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez assister à une impressionnante démonstration de highline au-dessus du bassin de Lalinde ! À plusieurs mètres au-dessus de l’eau, Duncan évoluera sur une sangle tendue entre les deux rives, faisant preuve d’équilibre, de concentration et de maîtrise.

Un spectacle original et spectaculaire à découvrir depuis les berges du bassin, pour vivre un moment hors du commun au cœur de Lalinde ! .

Quais Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

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English : Fête du canal | Higline, traversée du bassin

L’événement Fête du canal | Higline, traversée du bassin Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides