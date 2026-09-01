Fête du canal | Higline, traversée du bassin Lalinde
samedi 19 septembre 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Fête du canal | Higline, traversée du bassin
Quais Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez assister à une impressionnante démonstration de highline au-dessus du bassin de Lalinde ! À plusieurs mètres au-dessus de l’eau, Duncan évoluera sur une sangle tendue entre les deux rives, faisant preuve d’équilibre, de concentration et de maîtrise.
Un spectacle original et spectaculaire à découvrir depuis les berges du bassin, pour vivre un moment hors du commun au cœur de Lalinde ! .
Quais Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr
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English : Fête du canal | Higline, traversée du bassin
L’événement Fête du canal | Higline, traversée du bassin Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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