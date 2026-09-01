Fête du Canal | Jeux en bois Saint-Capraise-de-Lalinde
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Capraise-de-Lalinde
Informations pratiques
Saint-Capraise-de-Lalinde
Fête du Canal | Jeux en bois
Bassin Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion de la Fête du Canal organisée par la CCBDP et l’Office de Tourisme, venez découvrir et redécouvrir le plaisir des jeux en bois traditionnels, installés pour l’occasion. Adresse, stratégie, réflexion et un peu de chance seront nécessaires pour relever les défis !
Petits et grands pourront jouer, s’affronter et partager un moment convivial en famille ou entre amis, dans une ambiance ludique et chaleureuse.
Alors, qui sera le plus habile ? Venez tenter votre chance et profitez d’un moment de détente autour de jeux d’autrefois ! .
Bassin Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du Canal | Jeux en bois
L’événement Fête du Canal | Jeux en bois Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Saint-Capraise-de-Lalinde (Dordogne)
- Journées Européennes du Patrimoine | Visites guidées du barrage de Tuilières Saint-Capraise-de-Lalinde 19 septembre 2026
- Fête du canal Saint-Capraise-de-Lalinde 20 septembre 2026
- Fête du canal | Les artistes fêtent le canal Saint-Capraise-de-Lalinde 20 septembre 2026
- Fête du canal | Atelier aquarelle Saint-Capraise-de-Lalinde 20 septembre 2026
- Repas d’automne Saint-Capraise-de-Lalinde 11 octobre 2026