Informations pratiques

Saint-Capraise-de-Lalinde

Fête du Canal | Jeux en bois

Bassin Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion de la Fête du Canal organisée par la CCBDP et l’Office de Tourisme, venez découvrir et redécouvrir le plaisir des jeux en bois traditionnels, installés pour l’occasion. Adresse, stratégie, réflexion et un peu de chance seront nécessaires pour relever les défis !

Petits et grands pourront jouer, s’affronter et partager un moment convivial en famille ou entre amis, dans une ambiance ludique et chaleureuse.

Alors, qui sera le plus habile ? Venez tenter votre chance et profitez d’un moment de détente autour de jeux d’autrefois ! .

Bassin Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

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English : Fête du Canal | Jeux en bois

L’événement Fête du Canal | Jeux en bois Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides