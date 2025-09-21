Fête du canal Lalinde

La Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord organise, pour la première fois, la Fête du Canal, un grand rendez-vous familial qui se déroulera le long du canal de Lalinde, du 19 au 21 septembre 2025. Pendant trois jours, les communes de Mauzac, La Guillou, Lalinde, Baneuil, Port-de-Couze et Saint-Capraise-de-Lalinde proposeront un programme riche et varié, mêlant culture, patrimoine, nature et convivialité. Des animations pour tous culture, sport, patrimoine et gastronomie.

Au programme ateliers créatifs, expositions, visites du barrage de Mauzac, contes du Périgord, peintre à ciel ouvert, pique-nique géant, etc.

Porté par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, l’événement invite habitants et visiteurs à redécouvrir autrement le canal de Lalinde, à travers une expérience conviviale, culturelle et immersive. .

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55

