Fête du canal | LED Show Lalinde
samedi 19 septembre 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Fête du canal | LED Show
Bassin Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion de la fête du canal le 19 septembre, la compagnie Firelight vous présente son nouveau numéro lumineux doté des dernières technologies LED. Votre perception sera désorientée par des explosions de couleurs et d’images incroyables.
L’énergie que l’artiste transmet sur scène tiendra votre public en haleine tout au long de la représentation, en le transportant vers un monde de distorsion où la lumière prend des formes surprenantes.
Ce numéro vous plonge dans un univers épuré où les couleurs vives des objets lumineux contrastent avec le costume blanc de l’artiste. .
Bassin Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr
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English : Fête du canal | LED Show
L’événement Fête du canal | LED Show Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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