Informations pratiques

Saint-Capraise-de-Lalinde

Fête du canal | Les artistes fêtent le canal

Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion de la première fête du canal portée par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, les l’Atelier des couleurs expose ses peintures le long du canal et autour du bassin de Saint-Capraise-de-Lalinde. Venez découvrir les œuvres réalisées à l’aquarelle et au pastel.

Les artistes vous feront découvrir leur savoir-faire à travers des démonstrations tout au long de la journée.

Et si une œuvre vous fait craquer, les tableaux exposés seront également proposés à la vente ! .

Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

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English : Fête du canal | Les artistes fêtent le canal

L’événement Fête du canal | Les artistes fêtent le canal Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides