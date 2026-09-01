Fête du canal | Les Grandes découvertes : à la conquête des nouveaux mondes Réfectoire Lalinde

Informations pratiques

Lalinde

Fête du canal | Les Grandes découvertes : à la conquête des nouveaux mondes

Réfectoire Base de plein air La Guillou Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Micro-Folie Bastides Dordogne Périgord vous invite à embarquer pour un voyage extraordinaire sur les traces des grands explorateurs !

A partir du XVème siècle, navigateurs et aventuriers s’élancent vers l’inconnu, traversent les océans et repoussent les frontières du monde connu.

Cartes anciennes, maquettes de bateaux, instruments de navigation et récits de voyage vous plongent au cœur de cette incroyable aventure maritime.

Une exposition à découvrir en famille, pour voyager à travers les siècles et partir, à votre tour, à la conquête des nouveaux mondes ! .

Réfectoire Base de plein air La Guillou Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

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English : Fête du canal | Les Grandes découvertes : à la conquête des nouveaux mondes

L’événement Fête du canal | Les Grandes découvertes : à la conquête des nouveaux mondes Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides