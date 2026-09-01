Fête du canal | Piscine Lalinde
samedi 19 septembre 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Fête du canal | Piscine
La Guillou Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion de la Fête du Canal, profitez d’un moment de détente et de fraîcheur à la piscine de la Guillou !
Pour cette journée festive, l’accès à la piscine est gratuit. Venez profiter des équipements, vous rafraîchir et passer un agréable moment en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale.
Une belle occasion de faire une pause entre deux animations de la Fête du Canal et de profiter pleinement de cette journée. .
La Guillou Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr
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English : Fête du canal | Piscine
L’événement Fête du canal | Piscine Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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