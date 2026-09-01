Informations pratiques

Lalinde

Fête du canal | Piscine

La Guillou Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la Fête du Canal, profitez d’un moment de détente et de fraîcheur à la piscine de la Guillou !

Pour cette journée festive, l’accès à la piscine est gratuit. Venez profiter des équipements, vous rafraîchir et passer un agréable moment en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale.

Une belle occasion de faire une pause entre deux animations de la Fête du Canal et de profiter pleinement de cette journée. .

La Guillou Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du canal | Piscine

L’événement Fête du canal | Piscine Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides