Fête du Canal | Promenade en bateau Lalinde

Fête du Canal | Promenade en bateau Lalinde samedi 20 septembre 2025.

Fête du Canal | Promenade en bateau

Bassin Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion de la Fête du Canal organisée par la CCBDP et l’Office de Tourisme, venez vous promener sur le canal avec l’animation proposée par l’Echappée du pêcheur. Embarquez avec Patrick Cecchetto, pêcheur professionnel et laissez-vous porter sur l’eau entre le bassin de Lalinde et le ponton de la Guillou ! .

Bassin Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55

English : Fête du Canal | Promenade en bateau

German : Fête du Canal | Promenade en bateau

Italiano :

Espanol : Fête du Canal | Promenade en bateau

L’événement Fête du Canal | Promenade en bateau Lalinde a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides