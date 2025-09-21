Fête du Canal | Promenade en bateau Lalinde
Fête du Canal | Promenade en bateau Lalinde dimanche 21 septembre 2025.
Fête du Canal | Promenade en bateau
Bassin Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
À l’occasion de la Fête du Canal organisée par la CCBDP et l’Office de Tourisme, venez vous promener sur le canal avec l’animation proposée par l’Echappée du pêcheur. Embarquez avec Patrick Cecchetto, pêcheur professionnel et laissez-vous porter sur l’eau entre le bassin de Lalinde et le ponton de la Guillou ! .
Bassin Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55
English : Fête du Canal | Promenade en bateau
German : Fête du Canal | Promenade en bateau
Italiano :
Espanol : Fête du Canal | Promenade en bateau
L’événement Fête du Canal | Promenade en bateau Lalinde a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides