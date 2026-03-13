Fête du canal Roubaix

Fête du canal

Quai de Calais Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Cette année, la traditionnelle fête du canal expose ses nombreux talents artistiques et s’associe à la douceur de la culture méditerranéenne. Au programme les plantes seront mises à l’honneur spectacle musical, atelier de découverte, dessin naturaliste, bombes de fleurs, atelier de tatouage au henné . Et sur l’eau, des activités d’initiation des balades fluviales, du kayak et du float tube pour tous !

En partenariat avec la Ville de Roubaix et la Maison de l’eau, de la Pêche et de la nature.

**Rendez-vous** à partir de 14 h

**Lieu de départ** quai de Calais à Roubaix

**Durée** l’après-midi

**Public** tout public

**Bon à savoir** en accès libre

**Tarif** gratuit

Cette année, la traditionnelle fête du canal expose ses nombreux talents artistiques et s’associe à la douceur de la culture méditerranéenne. Au programme les plantes seront mises à l’honneur spectacle musical, atelier de découverte, dessin naturaliste, bombes de fleurs, atelier de tatouage au henné . Et sur l’eau, des activités d’initiation des balades fluviales, du kayak et du float tube pour tous !

En partenariat avec la Ville de Roubaix et la Maison de l’eau, de la Pêche et de la nature.

**Rendez-vous** à partir de 14 h

**Lieu de départ** quai de Calais à Roubaix

**Durée** l’après-midi

**Public** tout public

**Bon à savoir** en accès libre

**Tarif** gratuit .

Quai de Calais Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemtropole.fr

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English :

This year, the traditional canal festival will be showcasing its many artistic talents and joining forces with the gentleness of Mediterranean culture. On the program: plants in the spotlight: musical show, discovery workshop, naturalist drawing, flower bombs, henna tattoo workshop. And on the water, introductory activities: river rides, kayaking and float tubing for all!

In partnership with the City of Roubaix and the Maison de l?eau, de la Pêche et de la nature.

**Meeting point**: from 2 p.m

**Departure point**: Quai de Calais, Roubaix

**Duration**: afternoon

**Public**: all

**Good to know**: free access

**Price**: free

L’événement Fête du canal Roubaix a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme