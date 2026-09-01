Fête du canal | Soirée guinguette et concert de Captain Mike Lalinde
samedi 19 septembre 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Fête du canal | Soirée guinguette et concert de Captain Mike
Bassin Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion de la fête du canal le 19 septembre, venez profiter d’une soirée guinguette au bord de l’eau en famille ou entre amis et surtout… profiter de la musique avec un concert avec Captain Mike pour rythmer la soirée et vous faire danser !
Une soirée conviviale, musicale et festive à ne pas manquer ! .
Bassin Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr
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English : Fête du canal | Soirée guinguette et concert de Captain Mike
L’événement Fête du canal | Soirée guinguette et concert de Captain Mike Lalinde a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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