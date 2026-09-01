Informations pratiques

Saint-Capraise-de-Lalinde

Fête du canal | Spectacle de bulles de savon géantes

Bassin Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre de la fête du canal le 20 septembre, Le Savonnier, artiste bulleur et faiseur de bulles à Bordeaux, propose un spectacle de bulles géantes mêlant poésie visuelle, performance musicale et émerveillement pour petits et grands. Nous façonnons des bulles de savon de tailles déraisonnables, véritables sculptures éphémères qui se colorent et s’animent dans les courants d’air. Ce spectacle visuel féérique et participatif émerveille le public lors des événements familiaux, fêtes municipales, carnavals ou animations pour enfants. Entre ludisme, beauté et magie, nous offrons une expérience unique et sensorielle, alliant art du savon, performance artistique et ambiance musicale. .

Bassin Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du canal | Spectacle de bulles de savon géantes

L’événement Fête du canal | Spectacle de bulles de savon géantes Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides