Fête du canal | Studio mobile Saint-Capraise-de-Lalinde
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Capraise-de-Lalinde
Informations pratiques
Saint-Capraise-de-Lalinde
Fête du canal | Studio mobile
Co-working Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion de la première fête du canal portée par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, venez vous faire tirer le portrait !
Le Studio-Mobile propose une expérience du portrait à l’ancienne où l’humour et le surréalisme sont conviés. Il voyage et s’arrête à la rencontre des gens, lors des fêtes de villages, sur les sites touristiques, les salles de spectacles et lieux de vies variés. Le projet est évolutif, il s’adapte aux lieux et aux gens qui l’accueillent. Le décor et les accessoires se renouvellent au fil de l’aventure. Ces artifices sont des supports d’histoires vécues ou rêvées. Ils invitent la personne photographiée à révéler des aspects originaux de sa personnalité.
Le projet du Studio-Mobile revisite l’histoire du portrait. En argentique dans un Noir & Blanc développé à l’ancienne ou en numérique, les procédés jouent l’intemporalité. .
Co-working Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr
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English : Fête du canal | Studio mobile
L’événement Fête du canal | Studio mobile Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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