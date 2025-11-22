FÊTE DU CANAL

Port de l'Embouchure Toulouse Haute-Garonne

Rendez-vous ce week-end pour une nouvelle édition de la Fête du Canal avec le projet Grand Parc Canal ! Au programme activités variées, balades, moments de partage et mise en valeur du patrimoine du canal du Midi.

Plongez dans une après-midi festive entre le port de l’Embouchure et le bassin des Filtres, où une multitude d’animations gratuites vous attendent !

Canoë, pêche, mur d’escalade, ateliers et initiations rythment le port, accompagnés de démonstrations de skate (14h15 et 15h45), de balades historiques (départ stand VNF à 14h15 et 16h) et de spectacles mêlant cirque aérien (15h15 et 16h), musique (14h, 14h45, 15h30, 16h15) et échassiers (14h45 et 17h).

Au bassin des Filtres, place à la créativité et au mouvement avec jeux de plein air, jardinage, aquarelle, parkour urbain, concerts et pratiques douces comme le Taï Chi (14h30, 15h30 et 16h30) ou le Qi Gong (14h30, 15h30 et 16h30). Des balades environnementales viennent compléter cette exploration vivante du canal (départ du stand MJC à 14h15 et 15h15). Sans oublier acrobaties (16h15) et numéros aériens (14h30, 16h, 16h30 et 17h15) pour clôturer cette journée haute en énergie. Sous réserve des conditions météorologiques. .

English :

Join us this weekend for another Fête du Canal with the Grand Parc Canal project! On the program: a variety of activities, strolls, moments of sharing and showcasing the heritage of the Canal du Midi.

German :

Treffen Sie sich an diesem Wochenende zu einer neuen Ausgabe des Kanalfests mit dem Projekt Grand Parc Canal! Auf dem Programm stehen verschiedene Aktivitäten, Spaziergänge, gemeinsame Momente und die Hervorhebung des Kulturerbes des Canal du Midi.

Italiano :

Unitevi a noi questo fine settimana per un’altra Fête du Canal con il progetto Grand Parc Canal! In programma: una serie di attività, passeggiate, condivisione e presentazione del patrimonio del Canal du Midi.

Espanol :

Acompáñenos este fin de semana en una nueva Fiesta del Canal con el proyecto Grand Parc Canal En el programa: actividades variadas, paseos, compartir y dar a conocer el patrimonio del Canal du Midi.

